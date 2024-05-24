В мини-платье со стразами и кружевом: Кара Делевинь продемонстрировала стройные ноги на ивенте

31-летняя модель вышла в свет в гламурном наряде с ноткой романтичности.

Кара Делевинь посетила мероприятие бренда Miu Miu, которое состоялось в рамках 77-го Каннского кинофестиваля.

Модель появилась там в фиолетовом мини-платье на белых бретельках, расшитом стразами и украшенном белым кружевом в зоне декольте, на подоле и небольшом разрезе. Короткая длина прекрасно подчеркнула стройные ноги Кары.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила белыми босоножками с черными круглыми носками и на устойчивых каблуках. Модель сделала скромную прическу, макияж в естественных оттенках и завершила лук лаконичными украшениями.

Напомним, ранее мы писали, что Кара Делевинь закончила бал Met Gala без туфель.

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