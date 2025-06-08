В мини-платье со стразами и замшевых ботфортах: Пэрис Хилтон в гламурном образе появилась на кинофестивале

Пэрис Хилтон / © Getty Images

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Пэрис Хилтон посетила премьеру фильма Тренер, которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca 2025 в театре SVA в Нью-Йорке.

На ивенте светская львица появилась в соблазнительном аутфите. На ней было гламурное черное мини-платье асимметричного силуэта от бренда Alexandre Vauthier. С одной стороны наряд имел кейп-накидку, которая игриво спадала с одного плеча, создавая динамику.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Лук Хилтон дополнила черными прозрачными оперными перчатками, которые отсылают к голливудской ретро-эстетики, что снова становится популярной среди модниц.

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Обута она была в черные замшевые ботфорты на шпильках и нюдовые колготки в сетку. Пэрис сделала красивую укладку с локонами и макияж с темно-бежевой помадой. На лицо светская львица надела черные массивные солнцезащитные очки, украшенные стразами Swarovski, в ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а на шею — широкий чокер с бриллиантами.

О фильме:

Это напряженная сатирическая комедийная драма, рассказывающая о тренере-неудачнике Джеке Флексе (Вито Шнабель), который пытается убедить известных деятелей Лос-Анджелеса — как реальных, так и вымышленных — инвестировать в его абсурдное изобретение в сфере фитнеса — отягощенный шлем, который он называет «Тяжелой шляпой». Джек безжалостно настроен поделиться своим видением с миром.

У фильма настоящий звездный состав: Пэрис Хилтон, Белла Торн, Джулия Фокс, Ленни Кравиц, Финнеас О'Коннелл, Тейлор Пейдж, Джина Гершон, Беверли Д'Анджело, Гэйл Кинг и другие.

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