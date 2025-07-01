В мини-платье со стразами: похудевшая Lizzo попала под прицел папарацци

Lizzo / © Getty Images

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Она вышла в свет спустя неделю после того, как наконец-то призналась, что некоторое время принимала препарат Ozempic для потери веса.

37-летняя звезда надела коричневое мини-платье на тонких бретельках, которое обтягивало ее фигуру и было украшено стразами. Также Lizzo дополнила наряд слингбэками коричневого цвета и массивными украшениями — серьгами-кольцами и цепочкой с подвеской. На голове она носила парик с белыми волосами.

Lizzo / © Getty Images

Выглядела Lizzo эффектно и практически неузнаваемо в таком образе. Однако за последнее время это не первое ее появление на публике, ведь также певица вышла на стадион в Лос-Анджелесе. Ее пригласили, чтобы сделать торжественный первый бросок перед бейсбольным матчем между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес».

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Lizzo / © Associated Press

Lizzo надела белые капри, бежевое боди и форму команды. Также на ее поясе висел главный тренд лета 2025 года — Лабубу — милая мягкая игрушка, которая покорила мир.

Lizzo / © Associated Press

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