В мини-платье со своим лицом: Зендея надела необычный наряд, которые для нее создали эксклюзивно

Актриса уже давно зарекомендовала себя как икона моды и трендсеттер.

Зендея и ее стилист Лоу Роуч продолжают удивлять поклонников, поскольку для очередного мероприятия посвященного фильму "Соперники", в котором девушка исполнила главную роль, выбрали очень необычный наряд - мини-платье-постер.

Зендея / фото: Law Roach

Этот наряд эксклюзивно для Зендеи создала Celia Kritharioti.

Особенность платья в том, что оно полностью копирует постер к фильму на котором изображена сама Зендея.

Процесс создания платья Лоу Роуч показал в Instagram. Оно полностью усыпано маленькими стразами.

Зендея / фото: Law Roach

Несколькими днями ранее актриса также привлекла внимание, поскольку на ней была серая футболка с надписью I Told Ya ("я же тебе говорила"). Точно в такой же она появится в фильме "Соперники".

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