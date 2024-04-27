В мини-платье со своим лицом: Зендея надела необычный наряд, которые для нее создали эксклюзивно

Актриса уже давно зарекомендовала себя как икона моды и трендсеттер.
Зендея и ее стилист Лоу Роуч продолжают удивлять поклонников, поскольку для очередного мероприятия посвященного фильму "Соперники", в котором девушка исполнила главную роль, выбрали очень необычный наряд - мини-платье-постер.
Этот наряд эксклюзивно для Зендеи создала Celia Kritharioti.
Особенность платья в том, что оно полностью копирует постер к фильму на котором изображена сама Зендея.
Процесс создания платья Лоу Роуч показал в Instagram. Оно полностью усыпано маленькими стразами.
Несколькими днями ранее актриса также привлекла внимание, поскольку на ней была серая футболка с надписью I Told Ya ("я же тебе говорила"). Точно в такой же она появится в фильме "Соперники".
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