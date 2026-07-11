В мини-платье сочного оранжевого оттенка: модель подчеркнула свою красивую фигуру эффектным нарядом

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram серией снимков, на которых она предстала в эффектном ярком образе.

Джессика Гейл

Для импровизированной вечерней фотосессии Джесс выбрала облегающее бандажное мини-платье насыщенного оранжевого цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы и загар. Наряд имел квадратное декольте и широкие бретели-халтер.

Джессика Гейл

Модель дополнила свой наряд золотистыми босоножками на высоких шпильках и с ремешками вокруг лодыжек.

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Джессика Гейл

Гейл сделала аккуратную укладку, макияж с длинными ресницами и нюдово-розовой помадой на губах, а также молочный маникюр и французский педикюр. На руки она нанесла шиммер, а на ноги — увлажняющее масло, чтобы кожа сияла.

Джессика Гейл

Из украшений Джессика выбрала лаконичные золотые браслеты, кольца и тонкий анклет на ноге.

Джессика позировала в разных ракурсах на террасе с панорамным видом на ночной город, подчеркивая яркое летнее настроение своего наряда.

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл поделилась яркими фото с Ибицы, на которых она демонстрировала фигуру в бикини с оранжево-красными полосками.

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