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- Шоу-бизнес
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В мини-платье сочного оранжевого оттенка: модель подчеркнула свою красивую фигуру эффектным нарядом
Джессика Гейл в яркой обновке устроила себе импровизированную фотосессию.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram серией снимков, на которых она предстала в эффектном ярком образе.
Для импровизированной вечерней фотосессии Джесс выбрала облегающее бандажное мини-платье насыщенного оранжевого цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы и загар. Наряд имел квадратное декольте и широкие бретели-халтер.
Модель дополнила свой наряд золотистыми босоножками на высоких шпильках и с ремешками вокруг лодыжек.
Гейл сделала аккуратную укладку, макияж с длинными ресницами и нюдово-розовой помадой на губах, а также молочный маникюр и французский педикюр. На руки она нанесла шиммер, а на ноги — увлажняющее масло, чтобы кожа сияла.
Из украшений Джессика выбрала лаконичные золотые браслеты, кольца и тонкий анклет на ноге.
Джессика позировала в разных ракурсах на террасе с панорамным видом на ночной город, подчеркивая яркое летнее настроение своего наряда.
Напомним, Джессика Гейл поделилась яркими фото с Ибицы, на которых она демонстрировала фигуру в бикини с оранжево-красными полосками.