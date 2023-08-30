В мини-платье странного дизайна: Хайди Клум блистала на красной дорожке популярного талант-шоу

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на премьере нового сезона талант-шоу America's Got Talent. Мероприятие состоялось в городе Пасадене, что в штате Калифорния.

На красной дорожке известная модель произвела фурор своим гламурным и довольно необычным мини-платьем от бренда Halpern. Наряд был полностью расшит мерцающими пайетками.

У платья не было бретелек, а вот вышивка на нем была выполнена зелено-красным узором и черно-белым, что выглядело довольно необычно. Дополнила образ Хайди сатиновыми мюлыми в принт "зебра" от Jessica Rich, ярким макияжем, укладкой и украшениями. Также у звезды были традиционно роскошные маникюр и педикюр, которые она в этот раз сделала красным цветом.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Более детально Клум показала свой наряд в эффектном видео, которое запостила в Instagram.

Стоимость такого платья сейчас по скидке составляет 660 долларов.

Платье Хайди Клум

Читайте также:

Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (50 фото)