ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье цвета хаки с драпировками: Ева Лонгория продемонстрировала новый лук

Актриса этом году одна из главных звезд Канн, а также главная модница. Всего за несколько дней во Франции она успела продемонстрировать не только вечерние платья, но и повседневные.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Каннский кинофестиваль по традиции насыщен не только кинопремьерами, но и светскими мероприятиями, которые посещают знаменитости. Направляясь на одно из таких мероприятий, актриса Ева Лонгория продемонстрировала новый наряд. Ее заметили на второй день кинофестиваля возле отеля Martinez.

Лонгория носила короткое трикотажное платье с драпировками, горловиной и длинными рукавами. Этот наряд она дополнила золотистыми босоножками на каблуках и прической из которой выбивалось несколько прядок волос.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Этот образ актриса продемострировала всего за несколько часов до того, как вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерой шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Смотреть продолжение франшизы 50-летняя Ева пришла в красивом изумрудном наряде от Elie Saab.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie