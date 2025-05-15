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- Шоу-бизнес
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В мини-платье цвета хаки с драпировками: Ева Лонгория продемонстрировала новый лук
Актриса этом году одна из главных звезд Канн, а также главная модница. Всего за несколько дней во Франции она успела продемонстрировать не только вечерние платья, но и повседневные.
Каннский кинофестиваль по традиции насыщен не только кинопремьерами, но и светскими мероприятиями, которые посещают знаменитости. Направляясь на одно из таких мероприятий, актриса Ева Лонгория продемонстрировала новый наряд. Ее заметили на второй день кинофестиваля возле отеля Martinez.
Лонгория носила короткое трикотажное платье с драпировками, горловиной и длинными рукавами. Этот наряд она дополнила золотистыми босоножками на каблуках и прической из которой выбивалось несколько прядок волос.
Этот образ актриса продемострировала всего за несколько часов до того, как вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерой шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Смотреть продолжение франшизы 50-летняя Ева пришла в красивом изумрудном наряде от Elie Saab.