В мини-платье цвета хаки с драпировками: Ева Лонгория продемонстрировала новый лук

Ева Лонгория / © Getty Images

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Каннский кинофестиваль по традиции насыщен не только кинопремьерами, но и светскими мероприятиями, которые посещают знаменитости. Направляясь на одно из таких мероприятий, актриса Ева Лонгория продемонстрировала новый наряд. Ее заметили на второй день кинофестиваля возле отеля Martinez.

Лонгория носила короткое трикотажное платье с драпировками, горловиной и длинными рукавами. Этот наряд она дополнила золотистыми босоножками на каблуках и прической из которой выбивалось несколько прядок волос.

Ева Лонгория / © Getty Images

Этот образ актриса продемострировала всего за несколько часов до того, как вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерой шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Смотреть продолжение франшизы 50-летняя Ева пришла в красивом изумрудном наряде от Elie Saab.

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Ева Лонгория / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press