В мини-платье цвета сливочного масла: Тина Кароль в кокетливом луке снялась в фотосессии

Тина Кароль

Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала лучшие кадры в Instagram.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в кокетливом образе. На ней было мини-платье трендового цвета сливочного масла от украинского бренда Vishni, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Наряд был без рукавов, имел вырезы и драпировку с "хвостом" на юбке. Под платье звезда надела нюдовое белье.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфит Кароль дополнила темно-оливковыми босоножками с принтом и на шпильках.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина сделала любимую прическу "Мальтинку", нежный макияж и молочный маникюр. Лук она завершила стильными очками.

"Ты напросился на скандал", - написала певица в посте.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

