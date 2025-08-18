ТСН в социальных сетях

В мини-платье цвета сливочного масла: Тина Кароль в кокетливом луке снялась в фотосессии

Артистка в коротком наряде от украинского бренда продемонстрировала стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала лучшие кадры в Instagram.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в кокетливом образе. На ней было мини-платье трендового цвета сливочного масла от украинского бренда Vishni, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Наряд был без рукавов, имел вырезы и драпировку с "хвостом" на юбке. Под платье звезда надела нюдовое белье.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфит Кароль дополнила темно-оливковыми босоножками с принтом и на шпильках.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина сделала любимую прическу "Мальтинку", нежный макияж и молочный маникюр. Лук она завершила стильными очками.

"Ты напросился на скандал", - написала певица в посте.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в белом миниатюрном платье с высокой горловиной и без рукавов.

