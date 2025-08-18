- Дата публикации
В мини-платье цвета сливочного масла: Тина Кароль в кокетливом луке снялась в фотосессии
Артистка в коротком наряде от украинского бренда продемонстрировала стройную фигуру.
Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала лучшие кадры в Instagram.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала в кокетливом образе. На ней было мини-платье трендового цвета сливочного масла от украинского бренда Vishni, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.
Наряд был без рукавов, имел вырезы и драпировку с "хвостом" на юбке. Под платье звезда надела нюдовое белье.
Аутфит Кароль дополнила темно-оливковыми босоножками с принтом и на шпильках.
Тина сделала любимую прическу "Мальтинку", нежный макияж и молочный маникюр. Лук она завершила стильными очками.
"Ты напросился на скандал", - написала певица в посте.
Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в белом миниатюрном платье с высокой горловиной и без рукавов.