В мини-платье в горошек и с сумкой Chanel: звезда реалити с собачкой на руках вышла на прогулку

Эмма Эрнан в кокетливом образе попала под прицел папарацци.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан. Девушка вышла на прогулку вместе со своим домашним любимцем, которого держала на руках.

Блондинка для своего выхода выбрала кокетливый лук. На ней было белое короткое платье с черным принтом polka dot, драпировкой и асимметричным верхом. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук Эрнан дополнила черными босоножками на шпильках и черной стеганной сумкой от Chanel.

Эмма сделала красивую прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с лиловой помадой, надела на лицо черные очки, уши украсила серьгами в виде логотипа Chanel, а на запястье был золотой браслет Cartier.

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан вышла в свет в полупрозрачном платье и без бюстгальтера.

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