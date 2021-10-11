В мини-платье Ваlmаіn и красных туфлях: Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги

В мини-платье Ваlmаіn и красных туфлях: Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги

Певица в эффектном наряде похвасталась сексуальной фигурой и красивыми ногами.

Тина Кароль порадовала фолловеров в Instagram серией фото своего нового эффектного образа. Автором снимков выступила Alina Symonenko.

Певица примеряла короткое блестящее зеленое платье от Ваlmаіn с американской проймой и белыми вставками с золотыми пуговицами.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Наряд идеально сидел на сексуальной фигуре Тины и подчеркнул ее стройные ноги.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Звезда продемонстрировала свои формы с разных ракурсов.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Свой аутфит артистка дополнила красными туфлями на шпильках. Волосы она уложила в локоны, а в макияже в естественных тонах акцент сделала на персиковых румянах.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Видимо, в этом образе Кароль приняла участие в каких-то съемках.

"Привет всем!" – подписала снимки певица.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Читайте также:

В пальто Balmain и на шпильках: Тина Кароль почтила память погибших в Бабьем Яру

В брюках клеш и на шпильках: Тина Кароль соблазнительно позировала в новой фотосессии

Чувственная и красивая: Тина Кароль в черном бюстгальтере продемонстрировала сексуальное декольте

Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку