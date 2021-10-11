В мини-платье Ваlmаіn и красных туфлях: Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги

Певица в эффектном наряде похвасталась сексуальной фигурой и красивыми ногами.
Тина Кароль порадовала фолловеров в Instagram серией фото своего нового эффектного образа. Автором снимков выступила Alina Symonenko.
Певица примеряла короткое блестящее зеленое платье от Ваlmаіn с американской проймой и белыми вставками с золотыми пуговицами.
Наряд идеально сидел на сексуальной фигуре Тины и подчеркнул ее стройные ноги.
Звезда продемонстрировала свои формы с разных ракурсов.
Свой аутфит артистка дополнила красными туфлями на шпильках. Волосы она уложила в локоны, а в макияже в естественных тонах акцент сделала на персиковых румянах.
Видимо, в этом образе Кароль приняла участие в каких-то съемках.
"Привет всем!" – подписала снимки певица.
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