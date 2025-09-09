В мини платьях и на каблуках: стильная Селена Гомес под прицелом папарацци

Селена Гомес / © Getty Images

Реклама

Пока осень еще окончательно не наступила и погода радует солнцем и теплом, Селена Гомес пользуется этим и носит мини. Звезду заметили в Нью-Йорке, где у нее был насыщенный рабочий день и много встреч.

Вчера певица и актриса появилась сразу в двух элегантных мини-платьях и выглядела очень хорошо. Она носила наряды от известного бренда Jacquemus в черном и красном цветах.

Первый ее наряд был ярким, трикотажным, с короткими рукавами и высокой горловиной. Надела Селена его с красными туфлями от Christian Louboutin с открытой пяткой, а также солнцезащитными очками.

Реклама

Селена Гомес / © Getty Images

Второе платье звезды было с асимметричными рукавами, а носила Гомес его в сочетании с черными милями от Brea, которые идеально удленяли ноги.

Селена Гомес / © Getty Images

Также на недавно два платья продемонстрировала еще одна звезда — актриса Эмма Уотсон, которая совершила редкий выход в свет и приехала в Венецию.