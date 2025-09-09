ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В мини платьях и на каблуках: стильная Селена Гомес под прицелом папарацци

Звезда надела два сдержанных наряда, которые выглядели очень эдегантно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Пока осень еще окончательно не наступила и погода радует солнцем и теплом, Селена Гомес пользуется этим и носит мини. Звезду заметили в Нью-Йорке, где у нее был насыщенный рабочий день и много встреч.

Вчера певица и актриса появилась сразу в двух элегантных мини-платьях и выглядела очень хорошо. Она носила наряды от известного бренда Jacquemus в черном и красном цветах.

Первый ее наряд был ярким, трикотажным, с короткими рукавами и высокой горловиной. Надела Селена его с красными туфлями от Christian Louboutin с открытой пяткой, а также солнцезащитными очками.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Второе платье звезды было с асимметричными рукавами, а носила Гомес его в сочетании с черными милями от Brea, которые идеально удленяли ноги.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Также на недавно два платья продемонстрировала еще одна звезда — актриса Эмма Уотсон, которая совершила редкий выход в свет и приехала в Венецию.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie