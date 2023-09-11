В мини с бахромой на рукавах: Дженнифер Лопес сходила на модный показ в Нью-Йорке

Показ она посетила, поскольку очень давно дружит с этим брендом.
Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала очередной стильный образ. Знаменитость появилась на показе коллекции весна-лето 2024 бренда Coach, который прошел в Нью-Йорке в рамках Недели моды.
На Лопес было широкое мини-пальто нежно-бежевого оттенка с легкими потертостями. У наряда также были пуговицы, широкий воротник и бахрома на рукавах.
Лук Дженнифер дополнила высокой прической-пучком, макияжем в коричневой гамме, серебристой маленькой сумкой Coach с короткой ручкой, очками в белой оправе, а также эффектным сапогами из змеиной кожи на высоких каблуках.
Гламура этому стильному наряду добавили украшения от Roberto Coin, Dior, Effy и ее помолвочное кольцо с огромным зеленым камнем.
Появилась на этом показе Лопес, поскольку давно дружит с брендом. Coach объявил ее своим глобальным амбассадором еще в 2019 году и с тех пор Дженнифер неоднократно принимала участие в рекламных кампаниях бренда и даже разработала для них новую линейку сумок — Coach x Jennifer Lopez Hutton bag. Также она появилась в рождественской кампании бренда и в компании ко Дню матери.
В рамках это Недели моды Лопес появилась на шоу бренда Ralph Lauren, который презентовал коллекцию Spring 2024 Ready To Wear. Тогда она была в юбке с рюшами и прозрачной блузе.
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