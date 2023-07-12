В синем мини с декольте: Флоренс Пью подчеркнула ноги стильным нарядом

Британская актриса Флоренс Пью посетила фотосессию к предстоящему фильму "Оппенгеймер", снятого известным режиссером и сценаристом Кристофером Ноланом. Фильм будет рассказывать о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Перед камерами Флоренс появилась в этот раз в синем мини-платье от Moschino с из денима с имитацией джинса. Платье имело белую строчку и глубокое декольте, а вот длинные рукава девушка подвернула.

Также Флоренс сделала макияж, обула белые туфли на каблуках и завершила лук украшениями от Tiffany & Co.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В фильме "Оппенгеймер" 27-летняя актриса сыграет Джин Тэтлок - американского психиатра и по совместительству журналистку, которая была в романтических отношениях с Робертом Оппенгеймером. У девушки была грустная судьба, ведь из-за клинической депрессией она покончила с собой в 1944 году, когда ей было всего 29 лет.

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