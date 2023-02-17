В мини с декольте: модель Алина Байкова продемонстрировала эффектный образ в Нью-Йорке

Украинская супермодель Алина Байкова, которая много лет живет и работает в США, активно демонстрировала на этой недели образы, которые одевала на мероприятия во время Недели моды в Нью-Йорке.

Знаменитость пришла на модный показ в голубом мини-платье с абстрактным принтом и разводами, у которого также было глубокое декольте.

Образ Алины дополнила белая сумка Constance от бренда Hermès. Этот аксессуар на протяжении многих лет пользуется популярностью благодаря своей ручке-трансформеру, позволяющей носить ее на плече или через плечо. Байкова украсила ее наклейкой с надписью Stand With Ukraine.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также украинка обула свои любимые голубые туфли-лодочки и завершила образ голубыми очками. Снимками Алина поделилась в Instagram Stories на своей странице.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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