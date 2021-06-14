В мини с эффектным декольте: роскошная Эмили Ратажковски пришла на кинофестиваль

Она выбрала для своего выхода маленькое черное платье.

Американская модель Эмили Ратажковски не перестает удивлять своей потрясающей фигурой. 12 июня знаменитость появилась на красной дорожке нью-йоркского кинофестиваля "Трайбека" в черном мини-платье от бренда Nensi Dojaka, которое имело прозрачные вставки на животе и спине, а также необычно выполненное декольте.

Платье Эмили сочетала с черным клатчем и лаконичными босоножками. На шее у модели висело украшение с рубином, а на лице она сделала легкий вечерний макияж.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Кстати, Ратажковски не единственная звезда, которая выбрала наряд от Nensi Dojaka для красной дорожки, ведь ранее в подобном экстравагантном комплекте от этой марки появлялась коллега модели Белла Хадид.

Белла Хадид / Getty Images

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