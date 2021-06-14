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В мини с эффектным декольте: роскошная Эмили Ратажковски пришла на кинофестиваль

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В мини с эффектным декольте: роскошная Эмили Ратажковски пришла на кинофестиваль

Эмили Ратажковски / Getty Images

Она выбрала для своего выхода маленькое черное платье.

Американская модель Эмили Ратажковски не перестает удивлять своей потрясающей фигурой. 12 июня знаменитость появилась на красной дорожке нью-йоркского кинофестиваля "Трайбека" в черном мини-платье от бренда Nensi Dojaka, которое имело прозрачные вставки на животе и спине, а также необычно выполненное декольте.

Платье Эмили сочетала с черным клатчем и лаконичными босоножками. На шее у модели висело украшение с рубином, а на лице она сделала легкий вечерний макияж.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Getty Images

Кстати, Ратажковски не единственная звезда, которая выбрала наряд от Nensi Dojaka для красной дорожки, ведь ранее в подобном экстравагантном комплекте от этой марки появлялась коллега модели Белла Хадид.

Белла Хадид / © Getty Images
Белла Хадид / Getty Images

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