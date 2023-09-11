В мини с имитацией голого тела и на огромных платформах: Джулия Фокс в новом эпатажном образе на публике

Эпатажная американская модель Джулия Фокс посетила очередное светское мероприятие в Нью-Йорке. Она появилась на 2-й ежегодной церемонии вручения наград Soho House Awards.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Поскольку Фокс поклонница смелых образов, не стала она отказываться от подобного стиля и в этот раз. Модель вышла на публику в шелковом мини-платье нежно-кремового оттенка и с принтом спереди в виде обнаженного женского тела.

Платье имело американскую пройму и высокую горловину. Дополнила Джулия его сапогами на огромной платформе и с множеством застежек.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Также она заплела волосы в две косички, сделала яркий макияж и в руку взяла черную сумку.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Напомним, что Джулия Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret. Бренд сообщил об этом совсем недавно опубликовав снимок модели на своей странице в Instagram.

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