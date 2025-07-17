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- Шоу-бизнес
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В мини с красивыми голубыми акцентами: Наташа Лионн посетила мероприятие на Эмпайр-стейт-билдинг
Актриса выглядела ярко и очень по-летнему, а голубые детали ее образа стали отсылкой к фильму, который она представила.
Наташа Лионн, известная по детективному сериалу «Покерфейс», появилась в Нью-Йорке. Она в англоязычной версии фильма «Смурфики» озвучила один из персонажей, поэтому приняла участие в промо-кампании проекта. Звезда посетила Эмпайр-стейт-билдинг — небоскреб на Манхэттене, где приняла участие в фотосессии посвященной фильму.
На мероприятии Наташа появилась в черном мини-платье в маленькие голубые цветы, которое дополняли очень короткие шорты с рюшами. Наряд актрисы был от шанхайского бренда Shushu Tong. У платья звезды также были тонкие бретельки и кружево на декольте.
Образ актрис адополнила аксессуарами голубого цвета, которые сочетались по цвету с принтом на ее платье. В частности она надела серьги с бирюзой, кольца и туфли с открытой пяткой. Также на запястьях Лионн было много золотых браслетов.
Ее прическа была объемной и с роскошными локонами. Образ завершали также солнцезащитные очки.
Мероприятие на Манхэттене она посетила с коллегами — Ником Офферманом и Джоном Гудманом. Они тоже озвучили персонажей детского фильма.
Особое внимание привлек 73-летний актер Джон Гудман, который очень сильно похудел. Актер потерял около 90 килограмм лишнего веса.
Также одного из персонажей фильма озвучила Рианна, поэтому тоже неоднократно выходила на красную дорожку во время промо-тура к фильму. Однажды она даже пришла на премьеру со совими сыновьями.