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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
18
Время на прочтение
2 мин

В мини с красивыми голубыми акцентами: Наташа Лионн посетила мероприятие на Эмпайр-стейт-билдинг

Актриса выглядела ярко и очень по-летнему, а голубые детали ее образа стали отсылкой к фильму, который она представила.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наташа Лионн

Наташа Лионн / © Associated Press

Наташа Лионн, известная по детективному сериалу «Покерфейс», появилась в Нью-Йорке. Она в англоязычной версии фильма «Смурфики» озвучила один из персонажей, поэтому приняла участие в промо-кампании проекта. Звезда посетила Эмпайр-стейт-билдинг — небоскреб на Манхэттене, где приняла участие в фотосессии посвященной фильму.

На мероприятии Наташа появилась в черном мини-платье в маленькие голубые цветы, которое дополняли очень короткие шорты с рюшами. Наряд актрисы был от шанхайского бренда Shushu Tong. У платья звезды также были тонкие бретельки и кружево на декольте.

Наташа Лионн / © Associated Press

Наташа Лионн / © Associated Press

Образ актрис адополнила аксессуарами голубого цвета, которые сочетались по цвету с принтом на ее платье. В частности она надела серьги с бирюзой, кольца и туфли с открытой пяткой. Также на запястьях Лионн было много золотых браслетов.

Ее прическа была объемной и с роскошными локонами. Образ завершали также солнцезащитные очки.

Наташа Лионн / © Associated Press

Наташа Лионн / © Associated Press

Мероприятие на Манхэттене она посетила с коллегами — Ником Офферманом и Джоном Гудманом. Они тоже озвучили персонажей детского фильма.

Особое внимание привлек 73-летний актер Джон Гудман, который очень сильно похудел. Актер потерял около 90 килограмм лишнего веса.

Наташа Лионн с Ником Офферманом и Джоном Гудманом / © Associated Press

Наташа Лионн с Ником Офферманом и Джоном Гудманом / © Associated Press

Также одного из персонажей фильма озвучила Рианна, поэтому тоже неоднократно выходила на красную дорожку во время промо-тура к фильму. Однажды она даже пришла на премьеру со совими сыновьями.

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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