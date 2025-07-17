В мини с красивыми голубыми акцентами: Наташа Лионн посетила мероприятие на Эмпайр-стейт-билдинг

Наташа Лионн / © Associated Press

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Наташа Лионн, известная по детективному сериалу «Покерфейс», появилась в Нью-Йорке. Она в англоязычной версии фильма «Смурфики» озвучила один из персонажей, поэтому приняла участие в промо-кампании проекта. Звезда посетила Эмпайр-стейт-билдинг — небоскреб на Манхэттене, где приняла участие в фотосессии посвященной фильму.

На мероприятии Наташа появилась в черном мини-платье в маленькие голубые цветы, которое дополняли очень короткие шорты с рюшами. Наряд актрисы был от шанхайского бренда Shushu Tong. У платья звезды также были тонкие бретельки и кружево на декольте.

Наташа Лионн / © Associated Press

Образ актрис адополнила аксессуарами голубого цвета, которые сочетались по цвету с принтом на ее платье. В частности она надела серьги с бирюзой, кольца и туфли с открытой пяткой. Также на запястьях Лионн было много золотых браслетов.

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Ее прическа была объемной и с роскошными локонами. Образ завершали также солнцезащитные очки.

Наташа Лионн / © Associated Press

Мероприятие на Манхэттене она посетила с коллегами — Ником Офферманом и Джоном Гудманом. Они тоже озвучили персонажей детского фильма.

Особое внимание привлек 73-летний актер Джон Гудман, который очень сильно похудел. Актер потерял около 90 килограмм лишнего веса.

Наташа Лионн с Ником Офферманом и Джоном Гудманом / © Associated Press

Также одного из персонажей фильма озвучила Рианна, поэтому тоже неоднократно выходила на красную дорожку во время промо-тура к фильму. Однажды она даже пришла на премьеру со совими сыновьями.

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© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press