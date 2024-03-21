В мини с кружевной вставкой на животе: Сидни Суини вышла на красную дорожку в интересном платье

Актриса подчеркнула ноги короткой юбкой.
Сидни Суини посетила мероприятие в Нью-Йорке посвященное новому фильму с ее участием под названием "Проклятая дева". Во время этой встречи девушка вышла к фотографам в черном мини-платье от бренда Shushu/Tong из коллекции весна-лето 2024.
Платье имело тонкие бретельки и квадратное декольте, его юбка была укра тремя шарами рюш, а талия - черным кружевом.
Дополнила образ Суини черными капроновыми колготками и туфлями от Alevi на высоких каблуках и с ремешками. Также она уложила волосы и сделала нежный макияж.
Ранее на мероприятие в Лос-Анджелесе, посвященное этому фильму ужасов, Сидни пришла в черно-белом очень оригинальном наряде от Balmain из коллекции осень-зима 2024-2025. Наряд включал цветочный топ и черные брюки.
Топ с подобнм декором на подиуме, во время Недели моды, презентовала также супермодель Наоми Кэмпбелл, но украшение на ее наряде было золотого цвета.
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