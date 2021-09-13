В мини с накидкой, чулках и с золотыми зубами: смелый выход Риты Оры

В мини с накидкой, чулках и с золотыми зубами: смелый выход Риты Оры

30-летняя британка Рита Ора тоже произвела впечатление на публику во время церемонии MTV Video Music Awards.

Звезда вышла на дорожку светской церемонии в откровенном аутфите от Vera Wang и с золотыми зубами.

Наряд, который надела Рита, состоял из черного топа на тонких бретельках и шлейфа, а также ультракоротких шорт и чулок, поверх которых Ора надела туфли на высокой платформе и каблуках.

Рита Ора / Associated Press

У платья были также длинные рукава, а на голове артистки был интересный обруч. Рита решила дополнить необычный образ несколькими золотыми коронками на зубах и широко улыбалась, позируя перед камерами фотографов.

Рита Ора / Associated Press

Также на глазах у Оры был насыщенный макияж, а в ушах - большие серьги в оттенке металлик.

Рита Ора / Associated Press

На самый откровенный образ церемонии наряд Риты Оры не дотягивает, все-таки пальма первенства у Меган Фокс. Но в целом Ора точно не осталась незамеченной на публике.

Рита Ора / Associated Press

Читайте также: В бархатном мини со шлейфом: Рита Ора блистала на светской церемонии

Звездные гости музыкальной премии MTV Video Music Awards (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку