В мини с огромными пайетками: Эшли Робертс показала идеальное платье для вечеринки

Эшли Робертс / © Getty Images
Совсем скоро начнется сезон вечеринок, поэтому, стоит начать поиски идеально яркого платья. Свою версию гламурного лука для яркого вечера продемонстрировала экс-участница группы The Pussycat Dolls
Эшли Робертс.
Звезда пришла на презентацию коллекции Designers at Debenhams x ASHISH в Лондоне в красном мини на тонких бретельках, которое было полностью расшито большими красными пайетками. У наряда было глубокое декольте, а благодаря длине Эшли смогла продемонстрировать свои идеальные ноги и загар. Образ она дополнила черными босоножками с квадратным мысом, ярким макияжем и несколькими украшениями.
Эшли Робертс / © Getty Images
Ранее еще одно эффектное красное платье для вечеринк Эшли продемонстрировала в рамках Недели моды в Лондоне.
Она носила короткое платье от вьетнамского бренда Fanci Club, под которое она надела черный кроп-топ. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и был украшен на юбке
красными 3D-цветами.
Эшли Робертс / © Getty Images
Образы Эшли Робертс на улицах Лондона
(117 фото)
