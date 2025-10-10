ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
159
1 мин

В мини с огромными пайетками: Эшли Робертс показала идеальное платье для вечеринки

Красный — ее цвет, что она в очередной раз довела, когда вышла на публику.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эшли Робертс / © Getty Images

Совсем скоро начнется сезон вечеринок, поэтому, стоит начать поиски идеально яркого платья. Свою версию гламурного лука для яркого вечера продемонстрировала экс-участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс.

Звезда пришла на презентацию коллекции Designers at Debenhams x ASHISH в Лондоне в красном мини на тонких бретельках, которое было полностью расшито большими красными пайетками. У наряда было глубокое декольте, а благодаря длине Эшли смогла продемонстрировать свои идеальные ноги и загар. Образ она дополнила черными босоножками с квадратным мысом, ярким макияжем и несколькими украшениями.

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Ранее еще одно эффектное красное платье для вечеринк Эшли продемонстрировала в рамках Недели моды в Лондоне.

Она носила короткое платье от вьетнамского бренда Fanci Club, под которое она надела черный кроп-топ. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и был украшен на юбке красными 3D-цветами.

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Образы Эшли Робертс на улицах Лондона (117 фото)

159
