В мини с огромными плечами и пайетками: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл на мероприятии

Актриса была гламурной и в хорошем настроении.
67-летняя актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", посетила мероприятие Harper's Bazaar "Женщина года".
Перед камерами любимица публики появилась в мини-платье от Balmain из коллекции осень-зима 2023. Наряд Ким сочетала с черными колготками и мюлями на золотых каблуках. В руке она держала клатч с золотой фурнитурой и тиснением.
У платья Ким были широкие и "острые" плечи, а также вышивка черными и золотыми пайетками. Спереди его украшали огромные пуговицы с логотипом бренда.
Дополнила образ Кэттролл макияжем с блестящими тенями и большими серьгами в ушах. На церемонию она пришла со своим бойфрендом, с которым встречается уже много лет - сотрудником ВВС Расселом Томасом. Пара вместе появляется крайне редко, но Ким не скрывает эти отношения.
Читайте также:
- Получила огромный гонорар: Ким Кэттролл появилась в сериале "И просто так..." в роли Саманты Джонс
- Она роскошна: вспоминаем образы Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"
- "Голые платья" фотосессии без белья и темные волосы: какой была Ким Кэттролл до "Секса в большом городе"