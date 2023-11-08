В мини с огромными плечами и пайетками: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл на мероприятии

Актриса была гламурной и в хорошем настроении.

67-летняя актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", посетила мероприятие Harper's Bazaar "Женщина года".

Перед камерами любимица публики появилась в мини-платье от Balmain из коллекции осень-зима 2023. Наряд Ким сочетала с черными колготками и мюлями на золотых каблуках. В руке она держала клатч с золотой фурнитурой и тиснением.

У платья Ким были широкие и "острые" плечи, а также вышивка черными и золотыми пайетками. Спереди его украшали огромные пуговицы с логотипом бренда.

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Дополнила образ Кэттролл макияжем с блестящими тенями и большими серьгами в ушах. На церемонию она пришла со своим бойфрендом, с которым встречается уже много лет - сотрудником ВВС Расселом Томасом. Пара вместе появляется крайне редко, но Ким не скрывает эти отношения.

Ким Кэттролл с бойфрендом / Фото: Associated Press

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