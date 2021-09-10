В мини с рыбками и красных мюлях: Кендалл Дженнер приехала на церемонию

В мини с рыбками и красных мюлях: Кендалл Дженнер приехала на церемонию

25-летняя Кендалл Дженнер недавно вернулась из отпуска, который провела с возлюбленным – баскетболистом Девином Букером.

После возвращения домой модель уже приступила к активной светской жизни. На днях Дженнер вместе с младшей сестрой Кайли, объявившей о своей второй беременности, посетила церемонию The Daily Front Row Fashion Media Awards в Нью-Йорке.

Для выхода в свет Кендалл выбрала короткое блестящее платье с принтом в виде голубых рыбок, надела красные прозрачные мюли на каблуках и взяла с собой красную маленькую сумку на ремешке-цепочке.

Кендалл Дженнер / Getty Images

В отличие от многих гостей и даже ее беременной сестры, Кендалл приехала на церемонию в защитной маске на лице. Она собрала волосы в тугой пучок, сделала неброский макияж и надела серьги в уши. Загоревшей Кендалл не выглядела, не видно было даже следов от купальника.

Кайли Дженнер / Getty Images

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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