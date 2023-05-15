В мини с рюшами и колготах в сетку: Гвен Стефани в смелом луке сходила в ресторан

Гвен Стефани отпраздновала День матери со своим мужем Блейком Шелтоном и семьей в Лос-Анджелесе. Общих детей у пары нет, но певица воспитывает троих сыновей от первого брака с Гэвином Россдэйлом.

53-летняя певица с семьей отправилась в ресторан The Ivy. Гвен надела трехцветное миниатюрное платье с принтом и рюшами на юбке в сочетании с черными колготами в сетку и высокими лаковыми сапогами на шпильках.

На руке у Гвен висела черная сумка на ремешке в виде плотной цепи. Также звезда надела золотое украшение на шею, несколько браслетов и разные кольца на пальцы. Ее белокурые волосы были распущены, а на лице был насыщенный макияж с синими тенями на веках.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Гвен Стефани вообще любит носить миниатюрные наряды. Недавно мы показывали, как певица вышла на сцену в эффектном образе от Versace. В таком луке она приняла участие в церемонии вручения музыкальных наград CMT Music Awards.

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