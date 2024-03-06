В мини с сексуальным декольте и перчатках с бантами: Екатерина Бужинская в кокетливом образе появилась в клипе

Артистка в роскошном луке похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом.
Екатерина Бужинская похвасталась в Instagram эффектным образом, в котором появилась в новом клипе на ее дуэтную песню с Михаилом Грицканом – "Обіцяю".
Артистка предстала в кокетливом наряде, состоявшем из красной мини-юбки и черного верха с сексуальным пышным декольте.
Аутфит Екатерина дополнила черными оперными перчатками с большими красными бантами, которые придали ее луку игривости.
На звезде также были черные капроновые колготки и черные лакированные туфли с золотыми носками.
Красивая прическа с локонами, макияж с красной помадой и роскошные украшения завершили аутфит Бужинский. Она выглядела стройно и соблазнительно.
Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан во время воздушной тревоги в Кременчуге продолжили концерт в бомбоубежище.
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