В мини с зеркальными пайетками: Ники Хилтон продемонстрировала стройные ноги

У знаменитой американки очень насыщенная жизнь.
В жизни Ники Хилтон ни дня не проходит без светских мероприятий, ведь 29 октября она опять вышла в свет. Знаменитая блондинка и младшая сестра Пэрис Хилтон появилась на вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Но надела Ники не вечернее платье, а коктейльное. На 41-летней женщине было нежно-голубое мини-платье с большими зеркальными пайетками, которое она носила в сочетании с небольшой продолговатой сумкой и массивными белыми туфлями на огромных подошвах и с ремешками, которые были от бренда Marc Jacobs.
Образ Хилтон дополнила прической с собранными волосами в мальвинку, ярким макияжем глаз. У ушах и на руках у нее сверкало несколько украшений с бриллиантами.
Утром того же дня Ники попала под прицел папарацци в менее гламурном наряде. Она вместе со своей мамой Кэти веле дочек Лили-Грейс и Тедди на Хэллоуин-вечеринку в Нью-Йорке. Девочки были одеты в костюмы, а сама Ники отдала предпочтение длинной джинсовой юбке.
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