- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
В мини, сетчатых колготках и с красивым декольте: Биби Рекса в дерзком образе пришла на шоу
36-летняя американская певица выбрала смелый розовый образ в стиле нулевых, сочетающий элементы нижнего белья, меховые вставки и обувь на массивной платформе.
Биби Рекса посетила съемки программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в Нью-Йорке.
Для выхода в студию артистка выбрала наряд в стиле нулевых. На ней был розовый кожаный топ с драпировкой, кружевом в зоне декольте и несколькими слоями, напоминавшими лепестки роз. Его она скомбинировала с ультракороткими кожаными шортами и экстравагантным широким фактурным ремнем, украшенным большой блестящей пряжкой.
Сверху Биби надела короткую розовую куртку с массивным меховым воротником и манжетами из искусственного меха. Образ дополнили черные колготки в сетку и высокие лилово-розовые сапоги на шнурке и массивной платформе.
На шее певицы красовалось большое серебристое колье с кристаллами и подвесками с ее инициалами. Белокурое каре Биби уложили в стиле «мокрых волос», а макияж сделали насыщенным — с черными стрелками, темными тенями, розовыми румянами и нюдовой помадой с бежевым контуром.
Напомним, Биби Рекс в топе со шнуровкой продемонстрировала пышную грудь.