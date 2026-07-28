В мини, сетчатых колготках и с красивым декольте: Биби Рекса в дерзком образе пришла на шоу

Биби Рекса / © Getty Images

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Биби Рекса посетила съемки программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в Нью-Йорке.

Для выхода в студию артистка выбрала наряд в стиле нулевых. На ней был розовый кожаный топ с драпировкой, кружевом в зоне декольте и несколькими слоями, напоминавшими лепестки роз. Его она скомбинировала с ультракороткими кожаными шортами и экстравагантным широким фактурным ремнем, украшенным большой блестящей пряжкой.

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Биби Рекса / © Getty Images

Сверху Биби надела короткую розовую куртку с массивным меховым воротником и манжетами из искусственного меха. Образ дополнили черные колготки в сетку и высокие лилово-розовые сапоги на шнурке и массивной платформе.

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На шее певицы красовалось большое серебристое колье с кристаллами и подвесками с ее инициалами. Белокурое каре Биби уложили в стиле «мокрых волос», а макияж сделали насыщенным — с черными стрелками, темными тенями, розовыми румянами и нюдовой помадой с бежевым контуром.

Напомним, Биби Рекс в топе со шнуровкой продемонстрировала пышную грудь.

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