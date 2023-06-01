В мини-шортах и ботфортах: Хайди Клум на прогулке с мужем в Лос-Анджелесе

Знаменитость запечатлели вчера папарацци во время прогулки с мужем Томом Каулитцем по Лос-Анджелесу.

Хайди Клум продемонстрировала свои ноги в крошечных бежево-коричневых шортах, блузке свободного кроя и ​​высоких сапогах цвета слоновой кости. В руках Клум несла короткую куртку из денима и розовую сумку. Волосы у звезды были распущены, а на лице были круглые очки от солнца.

Ее 33-летний муж Том Каулитц был одет в бледно-розовую футболку и молочно-бежевые широкие брюки. У него на запястьях было несколько золотых браслетов, волосы были распущены, а на лице были очки от солнца круглой формы. Пара шла за руку, когда их запечатлели папарацци.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали вам роскошный образ Хайди Клум на благотворительном ужине в Каннах. Звезда провела несколько дней на французском побережье.

Читайте также: