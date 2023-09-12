В мини-шортах и пальто: Оливия Уайлд сходила на модный показ

Знаменитая актриса и продюсер приехала на показ Michael Kors, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке в коротких черных шортах, трикотажном джемпере в рубчик и высоких замшевых сапогах коричневого цвета на каблуках. Поверх аутфита Оливия набросила длинное пальто и взяла с собой черную сумку с бахромой.

Уайлд распустила белокурые волосы, надела золотые серьги-кольца и черные очки от солнца от Ray-Ban. Сфотографировали ее вместе с коллегой-актрисой Лисой Ринной.

Оливия Уайлд и Лиса Ринна / Фото: Associated Press

Отметим, показ Michael Kors также посетила многодетная мать Блейк Лайвли. Она приехала на модное шоу в золотом комбинезоне с пайетками в стиле диско.

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