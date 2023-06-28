В мини-шортах и блузе с перфорацией: Тейлор Свифт сходила в студию в Нью-Йорке

Визит певицы в этот город состоялся в промежутке между выступлениями, связанными с ее туром The Eras Tour, который продлится аж до ноября.

33-летняя Тейлор Свифт продемонстрировала непринужденный летний наряд, который надела, чтобы посетить студию Electric Lady Studios в Нью-Йорке. На звезде была белая блуза с V-образным декольте, рюшами и перфорацией, которую она сочетала с джинсовыми мини-шортами с запахом. Наряд акцентировал внимание на длинных и стройных ногах девушки.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Также певица дополнила свой образ коричневыми туфлями на массивной подошве, а в руке несла небольшую сумку на коротких ручках. Волосы Тейлор собрала в низкую прическу, уши украсила серьгами, а вот на губы нанесла яркую красную помаду.

Студию в Нью-Йорке певица посещает на этой неделе уже второй раз. Ранее ее заметили в мини-юбке и черных оксфордах, которые вместе напоминали образ школьницы.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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