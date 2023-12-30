В мини-шортах и блузке с декольте: Крисси Тейген пришла на день рождения мужа в эффектном образе

Пару подловили папарацци по пути на праздник.
28 декабря певец Джон Ледженд отпраздновал свой день рождения в Нью-Йорке. Артисту исполнилось 45 лет и по этому поводу он решил сходить в ресторан с женой - экс-модель Крисси Тейген.
Пару заметили по пути в бар Polo. Крисси оделась на вечеринку мужа очень эффектно, поскольку сочетала бархатные мини-шорты от Alex Perry с черной шифоновой блузой от Saint Laurent с длинными рукавами.
У блузы женщины было глубокое декольте, а на шортах - шнуровка. Также Крисии надела сетчатые колготки, босоножки на высоких каблуках Tom Ford и объемную прическу. Ее праздничный лук завершили гламурная золотая сумка, макияж и черный маникюр.
В Нью-Йорк пара прилетела со всеми своими четырьмя детьми и, вероятно, Новый год тоже встретят в этом городе.
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