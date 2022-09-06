В мини-шортах и босоножках на шпильках: Тони Гаррн посетила светское мероприятие в Берлине

Молодая мать посетила открытие коллаборации Alec Voelkel x Cybex Rockstar в Soho House в понедельник. Перед камерами собравшихся фотографов Тони позировала в белых коротких шортах, которые она сочетала с подходящей удлиненной рубашкой и миниатюрной розовой сумкой на короткой деревянной ручке.

Обута Гаррн была в босоножки цвета металлик на высоких каблуках. Знаменитость также сделала себе минимальный макияж, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, и собрала светлые локоны в гладкий хвост.

Образ модели дополняло несколько разных золотых серег в ушах и светлый маникюр.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

Минувшим летом Тони второй раз вышла замуж за своего мужа Алекса Петтифера и показала в блоге видео пляжной церемонии. Пара воспитывает годовалую дочь Луку Малаику.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер / Фото: Associated Press

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