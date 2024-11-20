В мини-шортах и ботфортах: Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги нарядом

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – снялась в рекламе обувного бренда. Она представила кожаные ботфорты на каблуках, которые дополнила черной прозрачной блузкой с широкими рукавами, сквозь которую просвечивался бюстгальтер, и черными мини-шортами. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги модели.

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Образ Алессандры завершили крупные золотые серьги и естественный макияж.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель выглядит потрясающе, поддерживать себя в форме ей помогает спорт – она любит посещать тренировки по пилатесу, а также обожает играть в пляжный волейбол – во время такого времяпровождения Але часто попадает в объективы папарацци. Также она придерживается сбалансированного питания, включающего много овощей, фруктов и белковых продуктов.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио пришла на вечеринку в луке от Dolce & Gabbana. Она надела совершенно прозрачный наряд - длинное черное платье с корсетом и халтером, которое сочетала с черным нижним бельем, а также босоножками на каблуках и шубой-болеро из искусственного меха.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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