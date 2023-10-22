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В мини-шортах и ботфортах: супермодель 90-х Линда Евангелиста посетила вечеринку

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
1 мин
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В мини-шортах и ботфортах: супермодель 90-х Линда Евангелиста посетила вечеринку

Линда Евангелиста / Фото: Getty Images

Образ выбранный ею кардинально отличался от ее недавних оверсайз нарядов.

58-летняя супермодель 90-х Линда Евангелиста выглядела фантастически и больше не скрывалась от камер, когда появилась на улице в Нью-Йорке. Звезда попала под прицел папарацци, когда выходила с черного автомобиля и направлялась на мероприятии Vogue Forces of Fashion 2023.

Впервые за длительное время Линда была одета не в балахон, а в мини - на ней были шорты из брючной ткани, которые она сочетала с водолазкой, плотными колготками и удлиненным жакетом.

Шею Евангелиста украсила массивной цепочкой, также обула кожаные ботфорты и держала в руке сумку Birkin от Hermès. Стоит отметить элегантную укладку модели и макияж.

Линда Евангелиста / © Getty Images
Линда Евангелиста / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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