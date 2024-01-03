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В мини-шортах и именной футболке: Тина Кунаки отдыхает в Бразилии

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
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В мини-шортах и именной футболке: Тина Кунаки отдыхает в Бразилии

Тина Кунаки в Бразилии / Фото: Instagram Тины Кунаки

Модель отправилась в отпуск в теплые края.

26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – делится снимками из Рио-де-Жанейро, куда она улетела на отдых.

(листайте фото вправо)

Тина в джинсовых мини-шортах и именной футболке с номером семь позировала на качелях, а также мопеде, на котором прокатилась по вечернему городу.

Тина Кунаки в Бразилии / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки в Бразилии / Фото: Instagram Тины Кунаки

Не оставила Кунаки своих фолловеров и без фото в бикини – она позировала на пляже в купальнике, состоящем из зеленого верха и пестрых плавок.

Тина Кунаки в Бразилии / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки в Бразилии / Фото: Instagram Тины Кунаки

В комментариях пользователи Instagram уже традиционно спросили Тину о том, где ее дочь – 4-летняя Амазони, и почему она не берет ее с собой на отдых.

Напомним, ранее Тина Кунаки делилась откровенными снимками с отдыха на островах Теркс и Кайкос – она позировала полностью обнаженной на кровати.

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Дата публикации
Просмотры
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