В мини-шортах и именной футболке: Тина Кунаки отдыхает в Бразилии

26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – делится снимками из Рио-де-Жанейро, куда она улетела на отдых.

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Тина в джинсовых мини-шортах и именной футболке с номером семь позировала на качелях, а также мопеде, на котором прокатилась по вечернему городу.

Тина Кунаки в Бразилии / Фото: Instagram Тины Кунаки

Не оставила Кунаки своих фолловеров и без фото в бикини – она позировала на пляже в купальнике, состоящем из зеленого верха и пестрых плавок.

Тина Кунаки в Бразилии / Фото: Instagram Тины Кунаки

В комментариях пользователи Instagram уже традиционно спросили Тину о том, где ее дочь – 4-летняя Амазони, и почему она не берет ее с собой на отдых.

Напомним, ранее Тина Кунаки делилась откровенными снимками с отдыха на островах Теркс и Кайкос – она позировала полностью обнаженной на кровати.

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