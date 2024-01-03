В мини-шортах и именной футболке: Тина Кунаки отдыхает в Бразилии

Модель отправилась в отпуск в теплые края.
26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – делится снимками из Рио-де-Жанейро, куда она улетела на отдых.
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Тина в джинсовых мини-шортах и именной футболке с номером семь позировала на качелях, а также мопеде, на котором прокатилась по вечернему городу.
Не оставила Кунаки своих фолловеров и без фото в бикини – она позировала на пляже в купальнике, состоящем из зеленого верха и пестрых плавок.
В комментариях пользователи Instagram уже традиционно спросили Тину о том, где ее дочь – 4-летняя Амазони, и почему она не берет ее с собой на отдых.
Напомним, ранее Тина Кунаки делилась откровенными снимками с отдыха на островах Теркс и Кайкос – она позировала полностью обнаженной на кровати.
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