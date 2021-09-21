В мини-шортах и кожаном жакете: Настя Каменских продемонстрировала осенний лук

Певица показала свой новый образ.

Настя Каменских опубликовала несколько новых фото в своем Instagram. На них певица запечатлена во время прогулки по осеннему городу.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Каменских надела мини-шорты с бахромой, белый топ и трендовый черный кожаный жакет. Свой образ звезда дополнила любимой сумкой Prada, солнцезащитными очками и черными ботинками на белой платформе. Волосы Настя оставила распущенными, а на лице сделала естественный макияж.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Расслабьтесь и почувствуйте осень", - написала под снимками певица.

Также Настя показала, что ест на завтрак. Это овсянка, фрукты и немного орехов. Девушка следит за своим питанием и занимается спортом для поддержания формы.

Instagram Насти Каменских

Напомним, ранее Настя Каменских показывала снимки с прогулки на яхте. Она позировала в желтом купальнике, состоящем из топа с белой каймой и плавок, и с оливковым платком на бедрах.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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