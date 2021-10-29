В мини-шортах и кроп-топе: 72-летняя Вера Вонг надела смелый аутфит на гала-вечер

В мини-шортах и кроп-топе: 72-летняя Вера Вонг надела смелый аутфит на гала-вечер

Каждое появление дизайнера на публике рушит все возможные стереотипы относительно коротких нарядов и возраста.

Иногда, смотря на Веру Вонг, слабо верится, что ей уже 72 года. Вчера в Нью-Йорке модельер появилась на благотворительном вечере в своем очередном смелом наряде и, конечно же, опять удивила.

Она была одета в сатиновые мини-шорты, кроп-топ и розовую прозрачную накидку со шлейфом. Дополнили этот образ массивные ботинки на платформе, прическа с прямыми распущенными волосами и браслет на руке.

Вера Вонг / Associated Press

Мероприятие, которое посетила Вонг, было организовано по случаю 30-летия DKMS — организации, которая борется с раком крови. Гостями гала-вечера также стали модели Кайя Гербер и Коко Роша.

Кайя Гербер с отцом Ренди / Getty Images

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