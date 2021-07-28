В мини-шортах и кроп-топе: эффектная Фрида Аасен показала фото с Италии

Девушка выбрала для фотосета просто образ.
26-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась в соцсети новым снимком, на котором позировала в летнем образе: коротких шортах с высокой посадкой и кроп-топе с необычной жатой ткани. На плече у модели была небольшая сумка желтого цвета, волосы она просто распустила, а на глаза надела солнцезащитные очки.
Позировала Фрида возле белого скутера, на котором стояли чемоданы от Dior. Похоже, что эти кадры были сделаны в Италии в коммуне Равелло.
На месте модель не сидит и часто путешествует. Еще не так давно Фрида была во Франции, где посетила знаменитый Каннский кинофестиваль и продемонстрировал роскошный образ в платье от Elie Saab.
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