В мини-шортах и кроп-топе: эффектная Фрида Аасен показала фото с Италии

В мини-шортах и кроп-топе: эффектная Фрида Аасен показала фото с Италии

Девушка выбрала для фотосета просто образ.

26-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась в соцсети новым снимком, на котором позировала в летнем образе: коротких шортах с высокой посадкой и кроп-топе с необычной жатой ткани. На плече у модели была небольшая сумка желтого цвета, волосы она просто распустила, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Позировала Фрида возле белого скутера, на котором стояли чемоданы от Dior. Похоже, что эти кадры были сделаны в Италии в коммуне Равелло.

На месте модель не сидит и часто путешествует. Еще не так давно Фрида была во Франции, где посетила знаменитый Каннский кинофестиваль и продемонстрировал роскошный образ в платье от Elie Saab.

Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

Читайте также: Невероятно красивая: Фрида Аасен позировала в легком белом платье с декольте

Красивые образы Фриды Аасен (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку