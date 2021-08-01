В мини-шортах и кроп-топе: обольстительная Оля Цибульская позировала на дереве в Турции

В мини-шортах и кроп-топе: обольстительная Оля Цибульская позировала на дереве в Турции

Певица показала фото со своего летнего отпуска.

Оля Цибульская решила поделиться с фолловерами в Instagram снимками с отдыха в Турции, где она была в июне в этом году. Инфоповодом, наверное, стала ситуация, которая сейчас происходит там — уже пятые сутки горят леса.

На фото певица соблазнительно позирует, сидя босиком на дереве, в белом кроп-топе, белых мини-шортах из денима и тунике-рубашке с принтом. Ее уши украшают массивные голубые серьги.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Затем звезда надела бежевые босоножки на танкетке и взяла в руку шляпу.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Выложила Цибульская еще одно интересное фото, на котором позирует на диване на пляже. Одета она в белый топ на шнуровке, персиковую юбку и шляпу. Оля подняла бокал вверх и радуется.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

"Какая-то девушка точно сделала такие же где-то позавчера. Отсортировали, полайкала любимые и со спокойной душой легла спать. Возможно, перед сном она выпила бокал ледяного Prosecco, пока обсуждала свой неидеальный загар с подругой в Телеграмм. Возможно, перед сном она прислала лучшие фотки своем бойфренду. Или тому, кто мог бы им стать. Возможно, она даже немного их отфотошопила. Возможно. Совсем немного.

А сегодня утром ее экстренно эвакуировали домой. С неидеальным загаром, недопитым просекко и без курортного романа. Давайте ценить жизнь не только когда "уже горит"", — написала Цибульская под фотографиями.

Ранее звезда показала фото с сыном. Она была одета в черный купальник.

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