В мини-шортах и на роликах: Мадонна с дочерьми на вечеринке в Центральном парке Нью-Йорка

63-летняя поп-королева Мадонна привела своих дочерей на роллер-дискотеку в Центральном парке Нью-Йорка, а снимки, сделанные там, уже облетели все западные СМИ.

Артистка привела своих девятилетних близнецов Стеллу и Эстер на The DiscOasis на Wollman Rink в Центральном парке Манхэттена. Королева поп-музыки, которой в следующий вторник исполнится 64 года, зажигала на вечеринке и выглядела очень по-молодежному.

Мадонна / Фото: Getty Images

На ней был желтый короткий комбинезон и колготы в сетку, длинные белые волосы певица распустила, сделала насыщенный мейкап и надела черные футуристические очки от солнца. А также дополнила свой диско-образ многочисленными массивными украшениями: серьгами, ожерельями и браслетами - и эффектным маникюром с камнями. Черные кожаные ботинки на шнуровке Мадонна сменила на ролики и отлично провела время.

Мадонна / Фото: Getty Images

Мероприятие DiscOasis было основана легендарным продюсером Найлом Роджерсом, который в 1984 году выпустил альбом-блокбастер Мадонны "Like a Virgin", с двумя суперхитами: "Material Girl" и "Like a Virgin". Их запечатлели во время беседы на мероприятии.

Мадонна и Найл Роджерс / Фото: Getty Images

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