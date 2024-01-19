В мини-шортах и на спорткаре: Кендалл Дженнер отправилась на пилатес

Модель примерила новинку спортивного бренда.
28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – после каникул приступила к работе. Она уже успела прорекламировать новинку от бренда Alo – шоколадный спортивный комплект, состоящий из топа и мини-шортов, который она дополнила кроссовками Adidas и коротким пуховиком.
Позировала Кендалл у черного спорткара Porsche. "На пилатес", - лаконично подписала фото модель.
Пилатес очень любят модели. Часто после занятий именно этим видом тренировок в объективы папарацци попадают бразильская супермодель Алессандра Амбросио, а также модель и бизнесвумен Хейли Бибер.
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