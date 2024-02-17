В мини-шортах и пушистой шубе: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци на улице в Нью-Йорке

Артистка подчеркнула ноги коротким нарядом в стиле Mob Wife.
Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать фанатам новые и стильные образы, которые она и ее команда подобрали для серии ее интервью в Нью-Йорке. А все потому, что 16 февраля ее сфотографировали возле Рокфеллер-центра.
Знаменитость была одета в черные кожаные мини-шорты и бежевое худи с капюшоном, которые сочетала с капроновыми колготками и трендовой обувью на платформе и вісоких каблуках.
Также на Дженнифер была огромная пушистая коричневая шуба из искусственного меха, солнцезащитные очки Nile, серьги Uncommon Matters, а в руке она держала сумку Gucci с бамбуковой ручкой культовой модели, которая выпускается с 1947 года.
Стоимость такой сумки 4 600 евро.
В тот же день Лопес посетила шоу Джимми Фэллона в ярко-розовом платье с декольте от Модного дома Valentino с коллекции осень-зима 2023.
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