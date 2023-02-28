В мини-шортах и рваных колготках: с девушкой Роберта Паттинсона случился конфуз

Британская модель, актриса и девушка актера Роберта Паттинсона - 31-летняя Сьюки Уотерхаус - появилась на публике в Нью-Йорке в понедельник, 27 февраля. Знаменитая красотка позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, продвигая свою работу - сериал "Дейзи Джонс и The Six".

Это предстоящий псевдобиографический мини-сериал, основанный на одноименной книге Тейлор Дженкинс Рид. Проект будет состоять из десяти эпизодов и рассказывать о вымышленной рок-группе из 1970-х.

Сьюки играет в сериале клавишницу Карен Сирко, поэтому нарядиться решила эпатажно - надела джинсовые мини-шорты, шелковую блузу телесного оттенка, бархатный жакет и объемную укороченную шубу.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Также ее образ дополняли яркий макияж, укладка, туфли на завязках и украшение в виде красного цветка на шее.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Однако с девушкой случился явно непредвиденный конфуз - на ее черных капроновых колготках появилась большая стрелка. Тем не менее эта небольшая неприятность отлично вписалась в образ и даже добавила ему немного гранжа.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Премьера сериала состоится 3 марта на Amazon Prime Video.

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