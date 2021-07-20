В мини-шортах и с декольте: Кейт Бекинсейл сфотографировали после вечеринки

В мини-шортах и с декольте: Кейт Бекинсейл сфотографировали после вечеринки

47-летняя знаменитость выбрала эффектный образ для своего появления.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Красотка на взводе", главную роль в котором исполнила актриса Кейт Бекинсейл. По такому случаю состоялась вечеринка, после которой главная звезда вечера попала в объективы папарацци.

На Кейт был стильный комплект из жакета и шорт, полностью расшитый с помощью бисера, страз, кристаллов и пайеток в замысловатые узоры. Под жакетом у звезды было боди с глубоким декольте. Волосы Бекинсейл собрала в высокий хвост, а на лице у нее был насыщенный вечерний макияж.

Кейт Бекинсейл / Getty Images

В последнее время звезды все чаще стали появляться на светских мероприятиях. Одним из недавних появлений удивил актер Николас Кейдж. Дело в том, что впервые после женитьбы он вышел в свет со своей 26-летней женой. Пара посетила премьеру фильма "Свинья", в котором Кейдж сыграл главную роль.

Николас Кейдж и Рико Шибата / Getty Images

Читайте также: Она идеальная: 47-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку