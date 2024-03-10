В мини-шортах и с красной помадой: Милла Йовович на мероприятии бренда Prada

Голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - званый ужин организованный брендом Prada в честь Карстена Хеллера - немецко-бельгийского современного художника.

Для мероприятии Милла выбрала простой и удобный образ, поскольку сочетала мини-шорты черного цвета с свободной черной блузой в крупные белый горох. Также звезда дополнила образ черными капроновыми колготками, туфлями с серебристыми пайетками, а также сумкой на длинном ремешке.

Волосы Йовович собрала, сделала яркий макияж с красной помадой на губах, а также надела серьги.

Милла Йовович / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Модный дом Prada презентовал в Милане на Неделе моды коллекцию осень-зима 2024-2025. Шоу под названием Instinctive Romance получилось впечатляющим, благодаря тому, как Миучча Прада и Раф Симонс объединили моду с фрагментами истории, исследованием представлений о красоте и современном мире, сформированном воспоминаниями.

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