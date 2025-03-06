В мини-шортах и с пирсингом в пупке: израильская модель Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли опубликовала в своем Instagram фотографию, которая была сделана в 2000 году – тогда будущей звезде подиумом было лишь 15 лет.

Бар запечатлена в белом топе с принтом в виде розы, розовых мини-шортах и в шлепках. Она позирует у ретроавтомобиля. В ее пупке можно заметить серьгу. Рафаэли никак не подписала этот кадр, но отметила на нем израильский бренд – наверно, именно для него и снималась тогда девушка.

instagram.com/barrefaeli

Отметим, Бар начала свою модельную карьеру очень рано – еще в младенчестве. В 8 месяцев она появилась в рекламе детских подгузников, а чуть позже – в рекламе бельгийско-немецкого бренда фотоаппаратов и пленок Agfa.

Активную модельную карьеру Рафаэли продолжила уже в подростковом возрасте. В 2000 году она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Израиль", что стало важным этапом в ее карьере. Многим модель запомнилась по романтическим отношениям с актером Леонардо Ди Каприо, которые продолжались с 2005-го по 2011 год.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, израильская модель Бар Рафаэли сверкнула фигурой в бикини.

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