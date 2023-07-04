В мини-шортах и с сумкой Dior: стильная Алина Байкова сходила на пляж

Супермодель Алина Байкова сейчас в отпуске и отдыхает с семьей на море. На странице в Instagram звезда делится снимками с поклонниками, показывая свои красивые образы, которые выбирает для вечерних выходов и пляжа.

Так, на одном из селфи модель позировала в джинсовых мини-шортах с потертостями и рваным низом, и белой легкой рубашке с длинными рукавами, которую надела, как топ.

Образ Алина дополнила кепкой, сумкой от Dior и сине-желтой лентой на груди, которой дополняет все свои образы. Волосы она собрала в низкий хвост, а на руках у украинки был маникюр, выполненный белым лаком.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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