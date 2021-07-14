В мини-шортах и с высоким хвостом: Зендая посетила премьеру фильма

В мини-шортах и с высоким хвостом: Зендая посетила премьеру фильма

Звезда выбрала наряд, который напоминал образ ее персонажа из фильма.

Американская актриса и певица Зендая, которая в 2020 году была удостоена премии "Эмми" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале", появилась на премьере анимационного фильма "Космический джем: Новое поколение". Девушка озвучила персонажа этой истории - девушку-зайца по имени Лола Банни.

Зендая / Associated Press

В фильме героиня Зендаии всегда носила высокий хвост и челку, поэтому актриса появилась на красной дорожке с такой же прической. Для своего образа 24-летняя актриса выбрала яркий костюм из круизной коллекции Moschino, который дополнила белыми лодочками Christian Louboutin. Завершили образ украшения от Bvlgari.

Зендая / Associated Press

Напомним, что в этом году Зендая также присутствовала и на "Оскаре". Тогда красотка выбрала наряд от Valentino Haute Couture сочного яркого цвета с вырезами на животе.

Зендая / Associated Press

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