В мини-шортах и сапогах со змеиным принтом: модель Фрида Аасен посетила Неделю моды

Скандинавская модель Фрида Аасен не могла пропустить Неделю моды, которая проходила в Милане. Девушка посетила в качестве гостя несколько показов, среди которых было и шоу швейцарского бренда Bally.

Фриду сфотографировали папарацци по пути на показ, она выбрала лаконичный бежевый наряд, в котором сочетала кожаные мини-шорты и плотную велюровую рубашку оверсайз с длинными рукавами.

Лук модель дополнила зеленой сумкой на оригинальном золотом ремешке и сапогами, которые были выполнены под змеиную кожу.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Компанию на этом мероприятии Фриде составил ее муж Томми Чиабра - владельце компании Royal Yacht, которая занимается продажей и арендой яхт, а также организацией круизов. Роскошная свадьба пары состоялась в прошлом году в Италии, а предложение руки и сердца он сделал Фриде на одной из своих дорогих яхт, которую усыпал лепестками роз.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Фото: Getty Images

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