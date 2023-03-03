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В мини-шортах и сапогах со змеиным принтом: модель Фрида Аасен посетила Неделю моды

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
1 мин
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В мини-шортах и сапогах со змеиным принтом: модель Фрида Аасен посетила Неделю моды

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Модель - поклонница лаконичных нарядов, которые любит разбавлять оригинальными аксессуарами.

Скандинавская модель Фрида Аасен не могла пропустить Неделю моды, которая проходила в Милане. Девушка посетила в качестве гостя несколько показов, среди которых было и шоу швейцарского бренда Bally.

Фриду сфотографировали папарацци по пути на показ, она выбрала лаконичный бежевый наряд, в котором сочетала кожаные мини-шорты и плотную велюровую рубашку оверсайз с длинными рукавами.

Лук модель дополнила зеленой сумкой на оригинальном золотом ремешке и сапогами, которые были выполнены под змеиную кожу.

Фрида Аасен / © Getty Images
Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Компанию на этом мероприятии Фриде составил ее муж Томми Чиабра - владельце компании Royal Yacht, которая занимается продажей и арендой яхт, а также организацией круизов. Роскошная свадьба пары состоялась в прошлом году в Италии, а предложение руки и сердца он сделал Фриде на одной из своих дорогих яхт, которую усыпал лепестками роз.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / © Getty Images
Фрида Аасен и Томми Чиабра / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
367
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