В мини-шортах и шляпе: супермодель Синди Кроуфорд с мужем отдохнула на яхте

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в Instagram фото, сделанное на яхте. На нем она запечатлена с мужем и отцом ее детей – Рэнди Гербером.

Супруги позируют в обнимку, на них непринужденная одежда: Синди одета в джинсовые мини-шорты и голубую полосатую рубашку поверх бикини, а от солнца она защищается шляпой и очками. Модель держит в руке стакан с водой.

"Воскресное веселье с этим парнем", - гласит подпись под фото.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальный весенний лук. Звезду сфотографировали папарацци, когда она шла по Манхэттену. На супермодели были прямые синие джинсы, легкая черная рубашка на пуговицах и ботинки на каблуках. Также Синди надела стильную косуху и украсила шею несколькими золотыми цепочками с подвесками.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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