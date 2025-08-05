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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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231
Время на прочтение
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В мини-шортах и шляпе: супермодель Синди Кроуфорд покаталась на сапборде

Звезда отправилась в отпуск в компании супруга.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — показала в своем Instagram серию фото из отпуска, который она провела у озера в компании своего мужа — 63-летнего бизнесмена Рэнди Гербера.

На одном из фото модель позировала на сапборде посреди озера. Она была одета в белые джинсовые шорты, черный топ и широкополую соломенную шляпу. В руке Синди держала весло.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

«Жизнь у озера», — подписала она фото.

Также Кроуфорд была запечатлена в прыжке на причале.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

А муж звезды — Рэнди — был сфотографирован во время игры в какую-то головоломку с разноцветными шариками.

Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд с детьми-моделями и мужем снялись в рекламе.

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

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